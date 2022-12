Casamicciola | riaprono la Statale 270 e alcune scuole

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Cessata l’allerta meteo, Ischia comincia a tornare gradualmente alla normalità: il commissario prefettizio diha infatti emesso una ordinanza che ha permesso di riaprire il tratto costiero della270, l’arteria stradale principale dell’isola la cui chiusura nei giorni scorsi aveva provocato parecchi disagi. La dottoressa Calcaterra ha dato il via libera anche alla riapertura, a partire da oggi, didellecasamicciolesi: le elementari di via De Gasperi, l’istituto comprensivo Ibsen di Corso Vittorio Emanuele e la scuola musicale ospitata nel convento dei Passionisti, in via Girardi. Restano invece chiuse la scuola elementare del plesso Lembo, nella zona di La Rita e l’istituto tecnico Mattei di via Principessa Margherita; ...

Frana a Ischia :le scuole , ma non a. Al via di nuovo le lezioni in cinque Comuni isolani mentre prosegue l'attività di monitoraggio delle strutture e asi attende ancora per le ...... la primaria e per le scuole medie di cinque Comuni di Ischia, a esclusione di, dove otto giorni fa si è verificata la frana. Mercoledì, toccherà agli istituti superiori di tutti i ...Il commissario straordinario di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone che le scuole Lembo e Mattei resteranno chiuse a far data da domani 12 dicembre e ...Il commissario straordinario di Casamicciola Terme, Simonetta Calcaterra, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone che le scuole Lembo e Mattei resteranno chiuse a far data da domani 12 dicembre e ...