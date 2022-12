Avatar 2 - La via dell' acqua | l' uscita al cinema

Con l'uscita sempre più prossima di: ladell'Acqua , seguito del celebre film del 2009, sono spuntati nuovi dettagli anche riguardo: Frontiers of Pandora . Il tutto è stato rivelato con la pubblicazione della sua ...Durante un'intervista con Cinemablend , James Cameron è tornato a parlare del 3D visto che: Ladell'acqua uscirà anche in questo formato ( domani al Cinema Arcadia di Melzo lo vedremo così ). LEGGI -2: salgono le previsioni d'incasso per il primo weekend! LEGGI -2,...Non si ferma l'emorragia di incassi al box office americano in attesa che l'uscita di Avatar: La via dell'acqua rimescola le carte in tavola, nel frattempo Black Panther: Wakanda Forever celebra un nu ...Sono spuntate nuove informazioni riguardo ad Avatar: Frontiers of Pandora, direttamente dal PlayStation Store; curiosi