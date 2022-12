Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022)DEL 11 DICEMBREORE 10:20 claudio veloccia BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA A PAVONA SI RALLENTA SULLA VIA DEL MARE TRA VIA DELLA STAZIONE E LA REGIONALE NETTUNENSE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA DIVINO AMORE NEI DUE SENSI DI MARCIA A TORVAIANICA SI RALLENTA IN VIALE DANIMARCA ALTEZZA VIA LITORANEA NELLE DUE DIREZIONI DA CLAUDIO VELOCCIA Servizio fornito da Astral