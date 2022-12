Traffico Roma del 11-12-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 11 dicembre 2022) Luceverdegiorno belli trovati all’ascolto auto in coda per incidente sulla statale 148 Pontina tra il bivio per via Laurentina e Pomezia versorallentamenti segnalati dalla polizia locale per incidente al Villaggio Olimpico su Viale Diciassettesima Olimpiade in prossimità di via Canada brevi chiude per lavori su via Appia Nuova In entrambe le direzioni chiusa la carreggiata in ingresso in città tra via di Casal Rotondo via Appia Pignatelli ilviene deviato su via delle Capannelle riduzione di carne invece in direzione del raccordo si lavora anche sulla viadotto della Magliana in prossimità di via del Cappellaccio si transita su una sola corsia In entrambe le direzioni fino alle 10:30 chiusa al transito per lavori di potatura via Merulana tra piazza di San Giovanni in Laterano e Viale Manzoni In entrambe le ...