Napoli-Crystal Palace | Dazn e Sky in crash | tifosi infuriati

(Di domenica 11 dicembre 2022)problemi tecnici di trasmissione della partita, con lo streaming die Sky che è andato in. La trasmissione è stata interrotta intorno al 70?, sullo schermo degli spettatori è apparsa la scritta: “Interruzione serviio. Ci scusiamo per il problema tecnico. Stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare il servizio”. Il messaggio è rimasto sullo schermo per cinque o sei minuti, ma subito è scoppiata la polemica sui social. Soprattutto per gli utenti Sky che hanno pagato 9,99 l’amichevole e si sono lamentati per l’interruzione. Fortunatamente l’interruzione del servizio di trasmissione diduranteè durata solo pochi minuti. Al recupero della linea è stato spiegato che il ...

BELEK (Turchia) - Ilchiude il proprio ritiro turco affrontando gli inglesi delPalace. La formazione di Spalletti - dopo aver battuto l'Antalya - sfida la squadra allenata da Patrick Vieira. Il bilancio ...LIVE " Iltorna in campo nella seconda amichevole in Turchia, si scontra oggi contro ilPalace. 58 - Occasione, Raspadori da buona posizione serve Simeone che entra in area ma si allunga il pallone. 55 - Sostituzione in casaPalace: entra Richards al posto di ...premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live 82' - Altro cambio per Spalletti che concede minuti in campo a Spavone che rimpiazza Ndombele. 81' - GOOOOOOL DEL ...Il Napoli gioca il suo secondo test amichevole in Turchia, ad Antalya, contro il Crystal Palace. Si alza il livello, dunque, per gli uomini di Spalletti che affrontano un club di Premier League. Dopo ...