Morti due motociclisti lungo la Napoleonica a Talmassons

Fanpage.it

L'impatto dei numeri dia causa delle conseguenze da contagio del covid - 19 resta elevato. ... pari a - 301mila unità nel 2021; sommato alle - 335mila già rilevate nel 2020 determina inanni ...Le possibili vittime dell' influenza australiana 'Ventimilaè un numero che ci può stare' fra le stime plausibili per il virologo Fabrizio Pregliasco . Un ... per via del fatto chemaxi ... Gravissimo incidente stradale nella notte a Cantalupo, 7 coinvolti ... Le possibili vittime dell'influenza australiana «Ventimila morti è un numero che ci può stare» fra le stime plausibili per il virologo ...Grave incidente al porto della Spezia. Intorno alle 07:15 di stamani, un'auto di servizio con a bordo due operai di un'azienda del porto è finita in mare per cause in via di… Leggi ...