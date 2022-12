Mondiali in Qatar | il calcio quasi capovolto

Leggi su velvetmag

(Di domenica 11 dicembre 2022) Il Mondiale inhapraticamente ile non per essere stato il primo d’inverno e neppure per le ombre che dal Paese giungono fino al cuore del Parlamento europeo. In maniera del tutto inattesa è il campo a decretare verdetti sorprendenti in vista del penultimo atto della kermesse che incoronerà la squadra più forte del mondo di questa edizione. Una progressiva caduta di stelle: e noi italiani lo sappiamo bene, perché la nostra non qualificazione da Campioni d’Europa in carica ha fatto moltissimo rumore. Palesando un problema che da troppo tempo si continua a nascondere. La composizione delle squadre della nostra serie A sta penalizzando la Nazionale, almeno quanto sta aiutando i giovani e non talenti stranieri. La vittoria dell’undici di Mancini nella competizione continentale ha solo nascosto il problema che resta. ...