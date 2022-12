Migranti | i problemi della «linea dura» di Piantedosi | lo scontro con l’Europa e il nervosismo nella maggioranza

(Di domenica 11 dicembre 2022) Solo un mese fa, mentre andava in corso il braccio di ferro con l’Italia, le tre navi Ong bloccate al largoSicilia e il resto d’Europa, il ministro dell’Interno ribadiva che il governo sarebbe andato avanti con lasull’immigrazione. Porti chiusi e interventi solo di soccorso umanitario, e in una direttiva arrivava allocon le Ong impegnate in mare, i cui interventi «non sono incon lo spirito delle norme europee e italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all’immigrazione illegale». Un mese più tardi, la strategia di Matteoha subito diversi dietrofront e retromarce. L’ultima a ricevere l’okay per lo sbarco è stata la Geo Barents che, dopo alcuni giorni di stop in mare – e la necessità di tre distinti ...

Il 5 dicembre il Viminale comunica che avrebbe sospeso le riammissioni dei dublinanti, iche hanno fatto il loro ingresso in Europa arrivando in Italia e che sono stati poi identificati in ......ai nostri accompagnatori per non gravare sull'organizzazione e non avere. Questo episodio mi ha molto amareggiato". Video del giorno Metropolis/229 - "Bonus a nulla". Manovra e, il ...Il bilaterale tra Meloni e Sanchez sarà centrato sulle relazioni tra Italia e Spagna, riferiscono fonti diplomatiche spagnole In programma per la presidente del Consiglio italiana un breve incontro co ...Situazione a dir poco complessa a Trieste, che sta pagando le conseguenze del blocco del confine prientale. Racconta la Repubblica: "Decine di connazionali, ma anche afgani, siriani e turchi, per sett ...