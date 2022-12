Kosovo | ultimatum premier | “Via barricate serbi o interveniamo”

(Di domenica 11 dicembre 2022) (Adnkronos) –deldel, Albin Kurti, che ha dato tempo fino a stasera alla popolazione serba di rimuovere leerette per protestare contro l’arresto di un ex ufficiale di polizia. Secondo fonti di Vecherne Novosti, Kurti ha informato i Paesi del Quintetto sul(Usa, Regno Unito, Francia, Germania, Italia) che “le strutture di sicurezza del, guidate dalle Unità speciali di polizia Njso, ora in stato di massima allerta, prenderanno tutte le misure per rimuovere lenel nord”. Come reazione immediata a questa dichiarazione, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere la risposta in caso di intervento contro la popolazione serba del ...

