Juventus | Vlahovic ancora a rischio pubalgia

(Di domenica 11 dicembre 2022) Le condizioni di Dusan, attaccante della, dopo i Mondiali disputati con la nazionale serba Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lacontinua a monitorare il problema legato alladi Dusan. Lo staff medico bianconero è infatti rimasto sempre in contatto con quello della nazionale serba durante il Mondiale. Il club bianconero spera che i dieci giorni di riposo che avrà l’attaccante possano alleviare il dolore.verrà visitato una volta tornato alla Continassa, ma in ogni caso non verranno presi rischi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

