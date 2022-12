Il selfie di Elettra Lamborghini è da infarto | curve bollenti dall’alto

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 11 dicembre 2022) Una donna con una bellezza più unica che rara; è letteralmente impossibile non restare colpiti da. Da un punto di vista professionale,la ricordiamo come conduttrice di Only Fun; si tratta dello show comico in cui la cantante è stata affiancata dai PanPers, la coppia formata da Luca Peracino e Andrea Pisani. Esperienza decisamente positiva per la. InstagramSe, però, parliamo del discorso lavorativo dobbiamo andare a parlare dell’aspetto musicale e di comesia una cantante di successo capace, con le sue canzoni, di creare dei veri e propri tormentoni. Impossibile non ricordare, da questo punto di vista, brani come “Pem Pem” e “Caramello“. A livello musicale bisogna menzionare quanto successo a causa ...