I migranti sbarcano con il loro carico di dolore | donne stuprate e uomini torturati nelle navi Ong

Corriere della Calabria

400in Calabria e a Messina - Circa 200sono appena arrivati al porto di Reggio Calabria e stanno per sbarcare dal peschereccio intercettato sabato sera dalla guardia ...NAPOLI - E' in corso al porto di Salerno lo sbarco dei 248a bordo della Geo Barents. Sull'imbarcazione di Medici senza frontiere anche 84 minori, di cui 74 non accompagnati. Isono stati salvati nel Mediterraneo nel corso di interventi effettuati dalla ong tra il 4 ed 6 dicembre. A bordo dell'imbarcazione il 7 dicembre scorso è avvenuto anche il parto di una ... Intercettati al largo di Brancaleone, 200 migranti sbarcano a Reggio Calabria La nave 'Humanity 1' e' arrivata nel porto di Bari che le e' stato assegnato dal governo per far sbarcare i 261 migranti che ha soccorso nei ...Middle placement Mobile La Humanity a Bari, Ong: diversi migranti con segni di tortura – La nave Humanity 1 è arrivata nel porto di Bari che le è stato assegnato dal governo per far sbarcare i 261 ...