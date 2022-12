Gli abbonati restano a casa | Vigorito deluso | “Mi aspettavo di più”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nonostante la quotareciti 7.137 tessere emesse in estate, gli spalti dello stadio contro il Cittadella sono rimasti semi-deserti. Oresteal termine del match vinto contro i veneti ha voluto rimarcare tutta la sua delusione per la scarsa risposta di pubblico riferendosi proprio a coloro che avevano aderito alla campagna nella stagione estiva: “Purtroppo moltistanno decidendo di seguire la squadra da. Quando abbiamo iniziato questo percorso ho sottolineato come per noi fosse importante avere accanto la nostra gente. Abbiamo ottenuto un’ottima risposta in estate, ma ora qualcosa non sta andando come mi”, ha dichiarato il numero uno del club di via Santa Colomba. “So che la domenica è difficile staccarsi dalla famiglia e che ...