Claudio Campiti è il killer di Ascrea che ha ucciso tre donne a Fidene

(Di domenica 11 dicembre 2022) di M.C. RIETI – Si chiamaed è di, l’uomo di 57 anni che questa mattina hatre(LEGGI LA NOTIZIA) durante lo svolgimento di una riunione di condominio. «È entrato nella sala, ha chiuso la porta e ha urlato vi ammazzo tutti e ha cominciato a sparare». È quanto raccontato da una testimone che era presente alla riunione di un consorzio di condomini adurante la quale, di, hatreferendo altre quattro persone.avrebbe preso la pistola ad un poligono di tiro senza restituirla. Avrebbe fatto fuoco appena entrato nel gazebo dove era in corso la riunione sparando contro il ...

È il profilo tracciato dai testimoni di, l'uomo originario di Ladispoli che stamattina ha sparato in zona Fidene davanti a un bar durante una riunione di condominio, provocando tre ...Gli spari sarebbero stati esplosi da un uomo,, originario di Ladispoli, durante una riunione di condominio . I fatti sarebbero avvenuti verso le 9.30 e la sparatoria, a quanto si ...Claudio Campiti è il nome dell’uomo di 57 anni che questa mattina ha fatto fuoco in un bar di via Monte Giberto a Roma, uccidendo tre donne e ...A Fidene, quartiere nord di Roma, al culmine di una lite durante una riunione di condominio, un uomo ha sparato alcuni colpi uccidendo tre donne. Altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune di l ...