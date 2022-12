Bce | con il rialzo dei tassi le imprese italiane ci rimettono

(Di domenica 11 dicembre 2022) Roma, 11 dic – La Bce sta preparando un bel regalo alle. Infatti Francoforte è pronta a rialzare id’interessi. Le critiche all’operato di Christine Lagarde si sprecano. Infatti il caro vita è determinato principalmente dall’aumento dei prezzi energetici. Nonostante le critiche la Bce va avanti anche se a rimetterci saranno le. Vediamo come. Aumentano ie pagano gli imprenditori L’aumento deidi interesse deciso dalla Bce in questa seconda parte dell’anno (a cui dovremo sicuramente aggiungere il nuovo incremento che verrà introdotto il prossimo 15 dicembre) comporterà, tra il 2022 e il 2023, un aggravio degli oneri sui prestiti alledi circa 15 miliardi di euro. A riportare questi dati è l’Ufficio studi della ...

Ma oggi,un'inflazione a doppia cifra, questo circolo virtuoso si è spezzato, anche perché ... Blackout alla: Lagarde predica salari bassi ma il suo staff chiede maxi - aumenti di Claudio ......a innalzare il tetto da duemila a cinquemila euro che entrerà in vigorela legge di bilancio. Nell'Eurozona il contante riscuote una netta preferenza sul digitale. Secondo un'indagine della...Al centro della questione c'è l'indice di adeguamento delle retribuzioni che, non tenendo conto dei prezzi dei beni energetici importati, non riesce più a ...Il quadro generale è che su 27 Stati membri dell'Ue, dieci non hanno posto alcun tetto all'uso del contante, e sono Austria, Germania, ...