74 arresti a Parigi per i doppi festeggiamenti di Francia e Marocco

(Di domenica 11 dicembre 2022) Sale la tensione inin vista della semifinale contro il: ieri disordini ae ben 74Ore di tensione inper l’ordine pubblico in vista della semifinale contro il. Nella giornata di ieri la polizia ha fermato 74 persone per disordini. Come riportato da L’Equipe, che cita i dati della questura di, oltre 20 mila persone si sono riversate sugli Champs Elysée ieri sera per festeggiare il passaggio del turno in Qatar di entrambe le nazionali, con la polizia schierata lungo il viale e agli incroci. Verso le 22.30 alcuni gruppi ostili hanno cercato di confrontarsi con le forze dell’ordine che li ha sistematicamente dispersi. L'articolo proviene da Calcio News 24.