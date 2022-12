Un nuovo responsabile La cifra da capogiro che Re Carlo è pronto a sborsare

(Di sabato 10 dicembre 2022)sta cercando undella posta reale. Un incarico da sessantamila sterline l'anno per il funzionario che dovrà coordinare l'èquipe incaricata di rispondere alle lettere inviate almonarca, alla consorte Camilla Parker-Bowles, al principe William e alla moglie Kate Middleton. Un incarico impegnativo e delicato che richiede riservatezza. Perché nulla di quanto appreso sul luogo di lavoro potrà essere divulgato all'esterno. La regina riceveva più di 200 lettere al giorno, arrivando a 70.000 all'anno. Il capo della corrispondenza lavorerà alle dipendenze dell'ufficio del segretario privato del re, a Buckingham Palace, 37,5 ore a settimana distribuite su cinque giorni. Sul sito web della Royal Household si può leggere, a descrizione dell'incarico, “l'elevato volume di lettere ricevute dal re, ...

