Turismo Sostenibile | il Parco Nazionale del Cilento | Vallo di Diano e Alburni diventa un viaggio virtuale

È online il sito web www.itinerariculturalinelcilento.it - Itinerari culturali e ambientali nel Cilentoe sviluppo locale nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e ...Realizzare la rete delle ciclovie degli appennini e incentivare ilattivo e. Promuovere gli appennini come ecosistema del benessere. Oltre ad attuare strategie per questi dieci ...Su Rete8 questa sera alle 20.30 torna “Dalla Terra al Mare” trasmissione ideata e condotta da Gioia Salvatore Il “viaggio” tra Abruzzo e Molise questa settimana inizia da Guardiagrele per parlare di s ...Stampa Al Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stato assegnato l’Oscar per la destinazione che ha registrato il più alto Indice di Sostenibilità nell’ambito della settima edizione d ...