Roma | Karsdorp potrebbe non presentarsi agli allenamenti

Lunedì 12 dicembre è la data cerchiata in (giallo)rosso dai calciatori della, con il rientro nella Capitale per la ripresa dei lavori in vista dei sempre più vicini ...la scelta di Rick, ...... ad altissimi livelli, diventando una delle certezze delladi José Mourinho . Con l'infortunio ...uno Spinazzola ancora lontano dai livelli pre infortunio e l'alternanza sulla fascia trae ...La Juventus non sembra poter chiudere l'affare Karsdorp; la richiesta della Roma sembra essere veramente alta.Mourinho rompe gli indugi, accordo a un passo tra i due club: il portoghese lo ritiene il sostituto perfetto. Tra poco meno di tre settimane sarà già tempo di calciomercato. Le aspettative, riguardo ...