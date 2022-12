Rally del Veneto - Muore in un incidente la navigatrice Barbara Incerti

(Di sabato 10 dicembre 2022) Ildelper auto storiche è stato funestato da un gravenel quale ha perso la vita, copilota di Nicola Cassinadri, in gara con una Peugeot 205e. La vettura è uscita di strada nel corso della seconda prova speciale, cadendo da una posizione rialzata sull'asfalto sottostante e cappottandosi. Sul posto è intervenuto il personale di una delle due ambulanze presenti, distante quattro chilometri dall'; il medico ha avviato la rianimazione della, provvedendo al tempo stesso al trasporto in codice rosso del pilota all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Cassinadri, pilota reggiano di 50 anni, è stato ricoverato con gravi ferite, mentre, 53 anni, ...

L'incidente è avvenuto questa mattina, sabato 10 dicembre, durante la prima edizioneVeneto, in corso nel Veronese. Drammatico il bilancio: un morto e un ferito. Come riporta Ansa, lo ...Tragedia alVeneto, in corso nel veronese. Durante la seconda prova della gara riservata alle auto storiche, una Peugeot 205 è uscita di strada a Badia Calavena (Verona) e la navigatrice è morta sul ...Terribile incidente durante la prima edizione del Rally del Veneto: una delle auto in gara si è ribaltata a Badia Calavena, in provincia di Verona, mentre affrontava una curva all'altezza della frazio ...Al Rally del Veneto incidente che coinvolge l'equipaggio del team Motoracing Asd. Muore sul colpo la navigatrice Barbara Incerti. Ferito il pilota Nicola Cassinadri, trasportato in ospedale a Borgo Tr ...