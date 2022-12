Qatar 2022 | Marocco-Portogallo e Francia-Inghilterra per l' accesso alle semifinali

(Di sabato 10 dicembre 2022) Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Si giocano gli ultimi due quarti di finale ai Mondiali in, da una parte, e, dall'altra, giocano per raggiungere in semifinale Croazia e Argentina, che ieri hanno eliminato Brasile e Olanda ai calci di rigore. Le partite:1620I personaggi: Cristiano Ronaldo, escluso nella partita stravinta per 6 a 1 dalcontro la Svizzera negli ottavi di finale, dovrebbe restare ancora fuori. Il suo ormai è un caso. E le sue reazioni, i suoi comportamenti, i suoi rapporti con i compagni, sono una partita nella partita. L'altro grande protagonista atteso è Kylian ...

Quattro gol, uno dei quali all'undicesimo minuto di recupero del secondo tempo, dieci calci di rigore per decidere la seconda semifinalista di, ma anche un mare di polemiche. Argentina e Olanda non hanno sono venute meno alla "tradizione" che vuole sempre sfide infuocate negli scontri diretti in un Mondiale, così se la sfida di ...Ivan Perisic ha mostrato grande sportività dopo i rigori che hanno promosso la sua Croazia alla semifinale dei Mondiali a spese del Brasile. L'ex interista si è fermato a lungo a consolare i giocatori ...(Adnkronos) – Si giocano gli ultimi due quarti di finale ai Mondiali in Qatar. Marocco e Portogallo, da una parte, e Francia e Inghilterra, dall’altra, giocano per raggiungere in semifinale Croazia e ...Per Lionel Messi i Mondiali in Qatar valgono tanto, tantissimo. Sono l’ultima occasione di alzare la coppa del mondo come il mito Maradona e coronare una carriera fantastica. Il campione del PSG è det ...