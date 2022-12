Qatar 2022 | Il Marocco scrive la storia e vola in semifinale 

(Di sabato 10 dicembre 2022) AGI - Un sorprendentecontinua are lae sognare: dopo aver fatto fuori la Spagna ai rigori, i 'Leoni dell'Atlantè battono anche il Portogallo di misura all'interno dei 90' regolamentari, qualificandosi per le semifinali di(prima squadra africana in assoluto a riuscirci). All'Al Thumama Stadium di Doha finisce 1-0 grazie al colpo di testa di En-Nesyri, che manda in estasi i nordafricani e spedisce a casa gli uomini di Santos, anche oggi partito con Cristiano Ronaldo dalla panchina. Oltre alla vittoria e al passaggio del turno, altro incredibile 'clean sheet' per la squadra di Regragui, che continua a subire e concedere pochissimo ad ogni avversario. Il sogno africano continua, ora resta solo da capire quale sarà il prossimo avversario tra Francia ed Inghilterra, che ...

