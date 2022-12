(Di sabato 10 dicembre 2022) Sono solamente tre gli incontri che si sono disputati oggi in chiaveSerie A1 di. Ricordiamo infatti che, vista la contemporaneità nel week-endChampions League, le tre compagini azzurre impegnate nelle Coppe Europee hanno anticipato al mercoledì. Due successi interni (su Florentia esu Bogliasco) ed una gioia esterna (vittoria per ildi misura in casa del Trieste) nei match odierni. Andiamo a rivivere questo turno cone classifiche. 7^– sabato 10 dicembre-RN Florentia 11-7 (4-2, 4-1, 2-3, 1-1)...

OA Sport

L'Ekipe Orizzonte inizia la seconda fase della Champions League dicon un pareggio, chiudendo sull'11 - 11 la prima partita del girone A, in corso di svolgimento a Padova, contro le ungheresi del Dunaujvaros. È stato un match dai due volti, con ...Partita difficile per le campionesse d'Italia dell' Ekipe Orizzonte Catania : pareggio sofferto per 11 - 11 con le magiare del Dunaujvaros. Photo LiveMedia/Luigi Mariani Pallanuoto femminile, A1 2022-2023: risultati e classifica della settima giornata. Vincono Rapallo, Como e Brizz Capitombolo casalingo per la Pallanuoto Trieste nel settimo turno di andata del campionato di serie A1 femminile. Alla “Bruno Bianchi” le orchette sono state battute dalla Brizz Nuoto per 8-9. La ...In A1 femminile sabato si giocano le utlime tre partite dell'anno, dopodichè il campionato si ferma fino al 7 gennaio 2023; in A1 maschile si gioca il nono turno, con la sola Pro Recco che posticipa l ...