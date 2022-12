Olympiacos - Virtus Bologna 117 - 71 | highlights

La sintesi della vittoria 117 - 71 dell'sullaBologna nella dodicesima giornata di ......00 Padova - Emma Villas 3 - 0 CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 Croazia - Brasile 1 - 1 20:00 Olanda - Argentina 2 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 algiris - Anadolu Efes 60 - 86 20:00...Battuta senza pietà dall'Olympiacos: meno 46, è la notte del grande freddo. La squadra di Scariolo non è mai stata in partita ...Virtus Bologna dominata in Eurolega, con l'Olympiacos che si è imposto con il pesante punteggio di 117-71. E a fine partita Sergio Scariolo non fa giri di parole nell'analisi della prestazione dei suo ...