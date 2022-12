Olanda Argentina | la FIFA non resta a guardare | aperti due procedimenti disciplinari

(Di sabato 10 dicembre 2022), pugno duro dellaverso le due Federazioni dopo il caos in campo di ieri sera: le decisioni Come riferito da Marca, laha deciso di aprire due provvedimenti nei confronti delle Federazioni coinvolte dopo. I sudamericani sarebbero nel mirino per violazione dell’articolo 12 (condotta scorretta di dirigenti e giocatori) e dell’articolo 16 (ordine e sicurezza nelle partite) del Codice Disciplinare del massimo organismo onternazionale del calcio, mentre gli Orange solo per il 16. Nel mirino anche i comportamenti di Martinez, Paredes e Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il procedimento aperto nei confronti di entrambe le federazioni per violazione del Codice disciplinare dell'organismo ...Tra le tante polemiche che si sono diffuse a seguito di Argentina-Olanda, match valevole per l'ingresso ai quarti di finale di una delle due formazioni, c'è anche e soprattutto quella relativa al ...