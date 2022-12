Milan | Maldini tenta il colpo ma c’è di mezzo una big

Sky Sport

, c'è la formula: non manca nulla! Come accennato, secondo diverse fonti Hakim Ziyech alè solo questione di tempo. Pare chee Massara abbiano in testa questa come unica mossa del ......5 milioni di euro per riscattarlo dal, una scelta già comunicata sia all'entourage del giocatore sia al. Che si è mosso a sua volta, perché l'intenzione die Massara è di far ... Milan, Maldini e Massara volontari alla mensa dei poveri Il Milan segue con interesse alcuni talenti che militano in Serie A: uno di questi gioca nel Sassuolo ed è un obiettivo anche del Napoli.Calciomercato Milan, il centrocampista si è offerto al Milan Niente da fare per Houssem Aouar: il Milan ha deciso di non affondare il colpo nella sessione di mercato di gennaio. Il calciatore si era o ...