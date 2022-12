Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi | il settimanale Chi svela come stanno davvero le cose tra loro

Leggi su isaechia

(Di sabato 10 dicembre 2022) Mancano ormai pochissimi mesi e, dopo essere stata la donna più desiderata degli italiani (solo due parole: intimo Roberta!) , si appresta a diventare la nonna più figa, diciamolo pure, della televisione italiana. Sua figlia Aurora è in dolce attesa di un maschietto da Goffredo Cerza, suo compagno storico. Proprio di recente la coppia è stata paparazzata insieme alla conduttrice e alle due sorelline, Sole e Celeste, in Svizzera, a Sorengo, fuori la clinica Sant’Anna dove dovrebbe nascere il bebè. Connon c’era peròTussardi. Dopo la rottura, gli ex coniugi erano stati paparazzati insieme nelle ultime settimane. Si era pensato a un ritorno di fiamma, un po’ sulla stessa falsariga di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando a un’indiscrezione del ...