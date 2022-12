McKennie torna a casa? Forse no | la Juventus trema

(Di sabato 10 dicembre 2022) Westonha messo in mostra il proprio talento in questo Mondiale con una serie di giocate da vero campione e ora la Juve. Uno dei giocatori che ha disputato un grande Mondiale, pur essendo già stato eliminato, è sicuramente il centrocampista dellaWeston, con l’ex Schalke 04 che ora sta diventando un vero e proprio pallino per una squadra che vorrebbe riportarlo a. LaPresseA Torino si deve fare i conti con il bilancio in questi ultimi mesi, soprattutto perché bisogna capire se ci sarà la possibilità di dare a Massimiliano Allegri ancora una squadra in grado di vincere i campionati oppure bisognerà pensare a un ridimensionamento. Un giocatore che è cresciuto moltissimo nell’ultimo periodo è sicuramente Weston, con lo statunitense che è stato ...

ilBianconero

... Turner 6; Dest 5 (75' Yedlin 6), Zimmerman 5, Ream 5, Robinson 4 (92' Morris SV);5 (67' ... l'Albicelestein possesso del gioco, conducendo con sostanziale tranquillità il punteggio all'...A essi si aggiungerà anche Weston, uscito agli ottavi con gli USA. Apparso in forma e ... infatti, Szczesny ha messo in mostra numeri pazzeschi e oraalla base con un solo obiettivo: ... Juve, McKennie torna a Torino ma il suo futuro è in bilico, e quell'ipotesi di scambio… Si avvicina la sessione di calciomercato invernale e la Juventus ripartirà dalle sue certezze: la difesa dei bianconeri è la migliore in Serie A, con ...Finite le vacanze per 14 giocatori, che insieme ai NextGen si rimettono agli ordini del tecnico. Locatelli si allena da novembre, anche con la squadra di C ma il più atteso è Pogba che a Miami ha lavo ...