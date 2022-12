DailyNews 24

...15 giorni di relax dopo l'. Quindi vediamo quando saranno a disposizione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, da Antalya, in Turchia, dove il Napoli è in ritiro.con il ...Poi, al 36 , l'efficace di Szczesny su Julian Alvarez, che poi prova il cross per Messi: ... Poi arrivano altri due gol, cone Antuna, ma entrambi annullati per fuorigioco. Lozano in uscita, Giuntoli punta Laurientè "Per i nostri giocatori che erano al Mondiale si aggiungono 15 giorni di relax dopo l'uscita. Quindi vediamo quando saranno a disposizione". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, da Ant ...Il Napoli è sempre vigile sul mercato in entrata e valuta per il dopo Lozano l'ala francese del Sassuolo Arnold Laurentié, che piace molto al club azzurro ...