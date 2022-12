LIVE Inghilterra-Francia 1-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Kane pareggia su rigore!

Leggi su oasport

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-PORTOGALLO DEIDIDALLE 16.00 PAGELLE62? Sinistro didalla distanza, para Lloris. 60? Destro di Saka che impegna Lloris. 58? Partita ora che diventa assolutamente spettacolare. 56? Discesa spaventosa di Mbappé, ma il suo assist non trova compagni. 54? Botta di Rabiot che chiama all’intervento Pickford. 52? Goooooooool,, il capitano inglese non trema durante il penalty, rigore perfetto,1-1. 50? RIGORE per l’, atterrato Saka in area di rigore. 48? Miracolo di Lloris che vola su un tiro di Bellingham. 46? Inizia il secondo ...