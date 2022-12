Inghilterra | Kane aggancia Rooney in vetta alla classifica marcatori

(Di sabato 10 dicembre 2022) L'perde con la Francia e saluta i Mondiali in Qatar, anche per il rigore fallito da Harry. Quello trasformato in precedenza,...

Si completa il programma dei quarti di finale in quel di Qatar 2022 con l'intrigante sfida tra Inghilterra e Francia. "Les Blues" volano in semifinale.Il Marocco aspetta una tra Inghilterra e Francia in semifinale. Sarà la terza sfida tra le due super potenze in Coppa del Mondo, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 ...