GF Vip 7 | Charlie o Daniele? Chi è il più votato secondo i sondaggi

Ma intanto, cosa dicono i sondaggi in merito Preferito GF7, si vota per l'immune: chi potrebbe essereGnocchi e Daniele Dal Moro: uno dei due risulterà il preferito del GFe quindi ......reazioni degli utenti della rete Nei giorni scorsi Antonino Spinalbese si è sentito male al GF... la showgirl Oriana Marzoli ha preso la sua decisione sul loro rapporto : IntantoGnocchi si ...Chi tra Charlie Gnocchi o Daniele Dal Moro è il più votato secondo i sondaggi Scopriamo la scelta dei fan del GF Vip 7 Il più votato del GF Vip 7 Stasera il GF Vip 7 andrà in onda in prima serata. Un ...Preferito GF Vip, Daniele o Charlie Ecco chi sarà immune (secondo i sondaggi) in vista della puntata di oggi del reality di Canale 5.