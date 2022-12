Dopo il cinghiale | a Roma è l' èra del gabbiano bianco

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 dicembre 2022) Non è l’èra del(che pure aè di casa), ma anche lui è piuttosto. È l’èra dele radical chic. Di questa nuova Empusa: di questo mostro mitologico che becca i viaggiatori. Brigante di maritozzi, coppette e coni. Ilè nel costume da anni, di che stupirsi. Potrai mica andare in via dei Chiavari per un supplì all’Antico Forno Roscioli senza mettere in conto un Hitchcock all’amatriciana. Un mezzo dinosauro che ti si impiglia fra i capelli. Che ti becca e strappa di mano la polpetta di riso a pochi centimetri dai denti… Ilnon è storia, non ancora, ma è già costume. È elemento del paesaggio quasi come il sampietrino. Ma è soprattutto segno dei tempi se l’incanto del turista fa il paio con l’indigena: “T’ha quasi ...