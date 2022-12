Argentina | è la notte dei record | ce n'è uno anche sui rigori

Commenta per primo Con la vittoria di oggi contro l'Olanda , l'ha stabilito un nuovo record: è la prima squadra a vincere 5 partite ai rigori ai Mondiali.... di due giorni e una, ideali per indugiare davanti alle attrattive di Dubai, Muscat e Abu ...e Uruguay. Esplorazione gastronomica Christmas Show a bordo Per tutte queste soluzioni di ...La nazionale africana ha raggiunto i quarti di finale. E in Qatar è tra le prime otto del mondo. Tra colonialismo, orgoglio e appartenenza: alla scoperta di una nazionale che è entrata nell'élite del ...Il brasiliano a un gol da Pelé, la Pulce nella sua millesima partita ha superato Maradona, il francese a neanche 24 anni ha già eguagliato ...