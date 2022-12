X Factor 2022 | vincono i Santi Francesi – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ila 16esima edizione di X-. Beatrice Quinta è al secondo posto, terza Linda. Al Forum di Assago Alessandro Des e Mario Francese si sono detti «semplicemente grati a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati». E hanno salutato i fans: «Ci vediamo nei live». Il duo ha partecipato al talent con la collaborazione del giudice Rkomi. Hanno vinto con l’inedito “Non è così male”. La coppia nel 2017 partecipò ad “Amici” sotto il nome “The Jab”. Beatrice Quinta ha invece parlato della finale come «la serata più bella della mia vita con le mie persone preferite, me lo ricorderò per sempre. Xci ha regalato un sogno e noi ce lo siamo presi». December 8,...