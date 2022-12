Vieri racconta un retroscena sul trasferimento al Milan

TUTTO mercato WEB

... Bobo TV - Speciale Qatar Con: Christian, Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola Schierata in formazione tipo -, Adani, Cassano e Ventola - la Bobo TVa suo modo i ...... Bobo TV - Speciale Qatar Con: Christian, Antonio Cassano, Daniele Adani, Nicola Ventola Schierata in formazione tipo -, Adani, Cassano e Ventola - la Bobo TVa suo modo i ... Dida si racconta: "Vieri e Ibrahimovic fra gli attaccanti più forti che ho affrontato in carriera" Un esclusivo aneddoto raccontato da Bobo Vieri. Lo ha fatto in diretta su Twitch, sul suo passaggio dall’Inter al Milan ...L'incredibile storia della splendida fuoriserie appartenuta a Bobo Vieri... La troviamo nel suo libro... I fan sono basiti!