Traffico Roma del 09-12-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 9 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione poco ilsulle strade della capitale in questo venerdì del Ponte dell’Immacolata ci sono profili sul tratto Urbano della A24 da via Fiorentini alla tangenziale code anche in via Trionfale tra il San Filippo Neri e via Chiarugi verso il centro in via Aurelia Antica fino in prossimità di via delle Fornaci dovute proprio al senso unico alternato per lavori in via delle Fornaci da ieri chiusa alPiazza dell’esquilino nel tratto compreso tra via Cavour e via Depretis verso Piazza Santa Maria Maggiore per interventi urgenti di pulizia da ieri esteso l’orario della ZTL dalle 6:30 alle 20 al centro e al Tridente così sarà fino al 8 gennaio con esclusione del 25 dicembre per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi normale orario feriale dettagli di queste e di altre notizie sul sito ...