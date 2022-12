Roma | depredano l’Ama del carburante | netturbini davanti al giudice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 dicembre 2022) La Procura della Repubblica diè pronta a chiedere il rinvio a giudizio dei dipendenti Ama che invece di svolgere il loro lavoro o andavano in depositi nascosti per rubare ile rivenderlo oppure d’accordo con il proprio benzinaio di fiducia prosciugava le carte prepagate che erano destinate al rifornimento di mezzi aziendali. Sono diversi i capi di imputazione ipotizzati, per ai primi viene contestata l’associazione a delinquere e il peculato, ai secondi la ricettazione. Tutto è in mano aldell’udienza preliminare che il 23 febbraio sarà chiamato a decidere sull’eventuale rinvio a giudizio degli indagati. Ogni netturbino svolgeva un compito preciso nell’organizzazione Le indagini hanno appurato che i furti diavvenivano in via di Lunghezzina, in un’associazione di tiro a Volo, a ...