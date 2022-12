Mondiali 2022 | Argentina batte Olanda ai rigori | in semifinale contro Croazia

(Di venerdì 9 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’l’ai calci di rigore nei quarti di finale deidi Qatare va in, dove affronterà la. L’albiceleste, avanti 2-0 ad un quarto d’ora dalla fine, viene raggiunta nel finale. Messi al 35? sforna un assist stellare per Molina, che si presenta davanti alla porta olandese e insacca. Il numero 10 firma il 2-0 al 73? su calcio di rigore. L’accorcia le distanze all’83’ con il perfetto colpo di testa di Weghorst. Al 100?, allo scadere del recupero, la selezione arancione completa la rimonta. Punizione da 20 metri, Koopmeiners non calcia in porta e con uno schema serve Weghorst: stop e rasoterra di sinistro, 2-2 e si va ai supplementari. Nell’overtime l’prova a ...

... rigore netto e Leo sale a quota 4 in questo Mondiale e a quota 10 in totale nella Coppa del Mondo, agganciato Batistuta come massimo goleador argentino di sempre ai. Weghorst la riapre, ...I legami coiSecondo fonti informate, le indagini si focalizzano sul Qatar e in particolare sull' organizzazione deiin corso. Nel frattempo si sono innescate le prime reazioni ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...L'Argentina si fa rimontare dall'Olanda sul doppio vantaggio ma la spunta ai calci di rigore e vola in semifinale dopo il 2-2 dei 120 minuti. Il tiro decisivo dal dischetto tocca a Lautaro Martinez.