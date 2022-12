«Maradona non considerava Messi il suo erede Diceva che senza palla si spegneva»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 dicembre 2022). Gioca, gioca l’Argentina, e si parla di. La Stampa intervista Stefano Ceci l’uomo che gli è stato vicino nell’ultima parte della sua vita. Vedevacome? «No. Ne rispettava l’immenso talento, riconosceva le immense doti però era convinto chesi spegnesse. Non vedeva similitudini». Se tutti ancora lo cercano, perché è morto da solo? «Come è morto Pantani? Come è morta Marilyn Monroe? Come è morta Amy Winehouse?era già oltre quando se ne è andato, prendeva 20 pasticche al giorno, un mix per ogni cosa. Aveva consumato il bonus di 15 anni extra vissuti in più perché era lui: straordinario e impossibile». Però si era rintanato in una casa squallida. «Squallida? Era spoglia, banale, ma non gliene ...