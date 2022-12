Junior elogia Danilo | 'E se ripenso a quel gol di Serena col Toro' VIDEO

Corriere dello Sport

Il Brasile si prepara ad affrontare la Croazia nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar con il netto risultato di 4 - 1. A sbloccare la sfida degli ottavi ci ha pensato Vinicius, che nel corso della stagione con il Real Madrid ha finora collezionato 10 gol e 5 assist in 21 partite. Il talento brasiliano in conferenza stampa ha speso belle parole per Carlo Ancelotti , ...... Nicolò Fagioli, Samuel Ilinge Fabio Miretti, tutti cresciuti nella seconda squadra ... Fabio MirettiDe Bruyne Sul modello di riferimento il centrocampista Fabio Miretti ha dichiarato: '... Junior elogia Danilo e sul "suo" Torino dice: "Se ripenso a quel gol di Serena nel derby..." Zlatko Dalic foi questionado se as dancinhas realizadas por Neymar, Vini Jr, Paquetá, Richarlison e outros jogadores o incomodavam ...Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, Endrick tem acerto com o Real Madrid e deve se juntar ao elenco merengue em 2024 ...