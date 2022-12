Inghilterra | Southgate | “Con la Francia non penseremo a coprirci”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Garethha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, quarti di finale dei Mondiali 2022 in Qatar. Queste le sensazioni del tecnico inglese: “Non ha senso entrare in una partita come questa e pensare a coprirsi. Crediamo di poter causare problemi con il nostro gioco e intendiamo farlo. Quattro anni fa se avessimo giocato con laavremmo potuto parlare di una buona partita, ma sinceramente non avevamo alle spalle prestazioni, esperienze di grandi serate che potessero davvero darci la fiducia che avremmo potuto vincere. Ora abbiamo avuto tante di quelle notti e sappiamo che in questa fase le partite saranno molto equilibrate, ma sappiamo di avere le qualità per vincerla”. SportFace.

Calciomercato.com

Alla vigilia del quarto di finale del Mondiale, Garethha lasciato intendere che intende costringere la Francia a preoccuparsi di come fermare i talenti offensivi dell'. "Non ha senso entrare in una partita come questa e pensare a ...DOHA (Qatar) - Tutti sono convinti che il ct inglese Garethabbia un piano perfetto per fermare Kylian Mbappe . L'esito dei quarti di finale- Francia passa anche dalle mosse fatiche dei due allenatori che si giocheranno un posto in ... Inghilterra, deciso il futuro di Southgate | Mercato Gareth Southgate, allenatore dell'Inghilterra, parla alla vigilia del quarto di finale ai Mondiali 2022 in Qatar contro la Francia.Alla vigilia del quarto di finale del Mondiale, Gareth Southgate ha lasciato intendere che intende costringere la Francia a preoccuparsi di come fermare i talenti offensivi dell'Inghilterra. "Non ha s ...