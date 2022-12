Futsal | Serie A | Supercoppa italiana | dove vedere le partite in tv e in streaming

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Il PalaCesaroni di Genzano di Roma torna a essere la casa delitaliano. Uno degli impianti storici della disciplina si vestirà a festa per due giornate in cui si assegneranno i primi titoli della stagione, le Supercoppe. Il 10 dicembre...

La corazzata abruzzese domina la gara e dilaga sul campo ospite. Le giallorosse a valanga sulla Kick Off con 3 gol per tempo. Vanin incide subito sulla gara, gol dell'ex (111 gol per lei con la maglia ...... formandole e dando la possibilità di ambire a palcoscenici importanti nel mondo del, basti pensare che la rosa attualmente partecipante al campionato diA2 è interamente formata da ...Si svolta presso la Sala Consiliare del comune di Genzano, la conferenza stampa di presentazione del "Super" evento di Genzano, una due giorni nella quale verranno assegnati i primi trofei della stagi ...Dopo il turno di riposo nel quale ha visto la Generali Futsal Ternana osservare da spettatrice la decima giornata di campionato, i rossoverdi tornano in campo in trasferta domani alle ore 16 al pala C ...