Coppa del Mondo Sci di Fondo | Mocellini | “Un terzo posto voluto a tutti i costi”

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Un ottimo Simoneconquista il primo podio in carriera nella sprint a tecnica classica della tappa dideldi sci diospitata da Beitostolen, in Norvegia. Gara a dir poco perfetta del ventiquattrenne di Grigno (in provincia di Trento) sin dalle qualificazioni del mattino, quando l’azzurro ha fatto segnare ilparziale. Assente Federico Pellegrino,è salito in cattedra e ha affrontato le fasi finale come un protagonista consumato, vincendo il suo quarto di finale, venendo ripescato in semifinale e poi chiudendo la gara al secondoassoluto, alle spalle di Richard Jouve per soli 3 decimi e davanti all’esperto Calle Halfvarsson. Sin qui, in carriera, il trentino non era mai neppure entrato in una semifinale, ma oggi è apparso ...