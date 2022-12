Brasile | Thiago Silva | 'Non alzerò la Coppa come giocatore Chissà in futuro con un altro ruolo'

Silva, 6.5: il capitano delnon ha particolari patemi e mostra tutta la sua tranquillità e la sua sicurezza in chiusura sugli inserimenti di Perisic e Kramaric. Marquinhos, 4.5: dopo ...Dalle sue parti arriva solo un tiro, deviato: è quello che fa scivolare ilnel baratro. E. ...Silva 6: partita pulita, anche se l'attacco croato aiuta. Danilo 6: ordinato, come sempre. ...'Ho perso l'ultima occasione per vincere la Coppa da giocatore, magari ci riuscirò con un altro ruolo' DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - 'Forse ...Sfortunatamente, come giocatore, non alzerò quella coppa. Chissà dopo con un'altra funzione". Queste le parole del capitano del Brasile Thiago Silva dopo l'eliminazione ai quarti di finale del ...