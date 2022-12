Brasile eliminato | Neymar in lacrime | la maledizione continua ' Addio alla Nazionale? Devo riflettere'

Leggi anche > Impresa Croazia, elimina ile vola in semifinale: ai rigori l'eroe è Livakovic L'ultima occasione Neymar Jr all'età di 30 anni era consapevole che questi potrebbero essere ...'E' una sconfitta dolorosa, ma sono in pace con me stesso. È finito un ciclo, l'avevo detto più di un anno e mezzo fa'. Con queste parole in conferenza stampa il ct delTite ufficializza il suo addio alla panchina verdeoro dopo la sconfitta ai rigori contro la Croazia nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Tite si è seduto sulla panchina della ...“Mi sembra che sia tutto un incubo, non posso credere a ciò che è accaduto. E’ una sconfitta che peserà e ci farà male per molto tempo”. Questa tutta la delusione di Neymar dopo la sconfitta del suo B ...Il Brasile è da sempre una delle favorite. Il calcio e la nazionale verdeoro sono spesso sinonimi di spettacolo e vittorie. E non a caso il Brasile è la squadra che ha vinto ...