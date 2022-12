Brasile-Croazia | L’Equipe dà 10 a Livakovic e 4 ad Alisson

(Di venerdì 9 dicembre 2022), le pagelle deche dà 10 al portiere croatoe 4 a quello brasiliano10 Lanon avrebbe mai potuto crederci così a lungo senza di lui. Il portiere della Dinamo Zagabria ha finito con l’abbattere i brasiliani. Ha effettuato cinque parate decisive (48°, 55°, 66°, 76 ° e 120°), di cui due davanti a Neymar. È diventato l’eroe nazionale respingendo il primo tiro brasiliano di Rodrygo durante i tiri di rigore. Chapeau! Modric 8 La sua leggerezza e la sua classe hanno regolarmente dato respiro alla, e la sua scienza è stata utile anche in difesa. Il leader indiscusso della, l’uomo cui i suoi compagni si rivolgono quando il pallone scotta, Modric ha una soluzione per ...

Ancora una volta contro una selezione europea a eliminazione diretta, ilha salutato la Coppa del Mondo - scandisce il sito di 'O Dia' - Ilperde contro laai rigori e dice ...Sono le due reazioni all'opposto dopo che laha vinto la sfida con ilai rigori ai Mondiali in Qatar.Al Rayyan, 9 dic. – (Adnkronos) – Trentasei anni dopo, il Brasile cade ai calci di rigore in un Mondiale. Croazia oggi come la Francia a Messico 1986. Anche in quel caso la Seleçao si fece bloccare ...Zlatko Dalic è euforico dopo la vittoria della Croazia sul Brasile. Abbiamo giocato al meglio quando contava di più” e aggiunge: “Ancora una volta abbiamo confermato che nessuno dovrebbe mai sottovalu ...