ATP | multata la Federtennis britannica per un milione di dollari

(Di venerdì 9 dicembre 2022) L’ATP ha fatto sapere di aver multato la(LTA) per undi(950.000 euro) a seguito del rifiuto di accettare la partecipazione di giocatori russi e bielorussi ai suoi tornei disputati la scorsa estate. La Lta aveva preso questa decisione dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’Atp aveva reagito in particolare non assegnando punti ai giocatori per le loro prestazioni a Wimbledon. Di fronte alla volontà di Wimbledon di ribadire nel 2023 il suo no agli atleti russi e bielorussi qualora l’Ucraina fosse ancora occupata, l’ATP ha minacciato l’LTA di escludere dal calendario tutti i tornei britannici. Si tratta di messaggio forte inviato dall’ATP alle federazioni per tenere sotto controllo il calendario internazionale ed evitare dunque ‘rivoluzioni’ o cambiamenti. ...