Assolta a Napoli la guardia della Lipu condannata per falso

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Assoluzione piena nel secondo grado di giudizio, con la formula “il fatto non sussiste”, per la, Davide Zeccolella,per il reato diideologico in relazione alla falsificazionefirma di un cacciatore apposta al termine di un accertamento di natura venatoria. Firma che il cacciatore ha disconosciuto come propria. Per questa vicenda Zoccolella è stato condannato a due anni di reclusione (pena sospesa) il 14 settembre 2018, dal giudice monocraticosezione distaccata di Ischia del Tribunale di. Lo stesso giudice decise di assolvere altre due guardieche erano state rinviate a giudizio. Zeccolella venne condannato anche a ...

Agenzia ANSA

