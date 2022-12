CalcioMercato.it

Intanto, Massmilianoprova a isolare i suoi facendoli lavorare in campo alla Continassa, preparando un 2023 in cui i bianconeri dovranno tentare una difficile rincorsa in campionato e farsi ...Juventus, preoccupazioni per il bianconero e il suo problema al ginocchio sinistro: i dettagli della situazione. Juventus, preoccupano le condizioni per un titolare di, il giocatore, come scrive 'La Gazzetta dello Sport' avrebbe riscontrato una problematica al ginocchio e adesso l'obiettivo è di poterlo recuperare in tempo per l'inizio del campionato. Allegri in ansia, altro infortunio al ginocchio alla Juventus Allegri e la Juventus al lavoro per riprendere la stagione, ma ancora alle prese con gli infortuni: un big a rischio per le prossime gare ...Juventus, preoccupazioni per il bianconero e il suo problema al ginocchio sinistro: i dettagli della situazione.